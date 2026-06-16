広島は１６日、「ピースナイター」として開催する８月６日の巨人戦（マツダ）で着用するユニホームをお披露目した。「ピース―」はスポーツを通じて平和の大切さを広く伝え、被爆地・広島から平和への願いを発信することを目的に、毎年８月に開催して今年で１９回目。２３年以来３年ぶりに８月６日に行われる。試合では慰霊の意を表すとともに、広島にとって特別な「８月６日」に対する多くの方々の想いや歴史を継承し、次世代