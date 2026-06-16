四川料理の料理人・陳建太郎氏が15日、自身のインスタグラムを更新し、「鉄人」との3ショットを公開した。 【写真】これは胸熱！道場、坂井、陳の3ショット！ 「僕のヒーローYou're my hero」とコメントして掲載したのは、フランス料理のシェフ・坂井宏行氏(84)、日本料理の料理人・道場六三郎氏(95)との3ショット。坂井氏、道場氏は1993～99年にフジテレビ系で放送されたバラエティー「料理の鉄