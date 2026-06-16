伝説の「電動うちわ」の進化バージョンが発売され注目を集めている。 【写真】伝説の「電動うちわ」が進化して帰ってきた 機械のアームに伝統的なうちわが固定され、USB電源で力強く左右に振られるこのシュールなうちわ。ハイテクなのか古風なのか分からないアイテムを発売したのはサンコー株式会社（東京都千代田区）。10年前に発売したモデルを改良したものだということだ。 ハンディファンなども普