ニュージーランドが二度のリードもイランが追いつくアジア勢の無敗記録が続いた。北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日にイランとニュージーランドの試合が行われ、イランが二度のビハインドを追いついて2-2で引き分けた。前の時間帯でグループHのサウジアラビアがウルグアイと引き分け、アジア勢は2勝3分の無敗となっていた。イランはアメリカとの国際情勢が問題となり、ベースキャンプ地をメキシコに移したうえ