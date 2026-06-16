中国のソーシャルメディア（SNS）で、黒人の赤ちゃんをかたどったストレス解消用の人形への加虐行為を撮影した動画が流行し、世界的な人種差別論争が広がっている。11日（現地時間）、DWニュースやHKFPなどによると、最近、中国のネットユーザーの間では、濃い肌色で顔の特徴が誇張された赤ちゃん型の「ナターシャ人形」を殴ったり踏みつけたり、さらには熱湯の中に入れたりする様子を撮影した動画を共有することが人気を集めてい