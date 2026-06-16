2026北中米ワールドカップ（W杯）で、アジアサッカー最大のライバル対決である韓日戦が実現する可能性に対してサッカーファンの関心が集まっている。韓国と日本はこれまでW杯決勝トーナメントの舞台で一度も対戦したことがない。現在のトーナメント表では、両チームが対戦する可能性は大きく3つある。最も現実的なシナリオは、韓国がA組2位、日本がF組1位になる場合だ。A組でチェコを2−1で下し勝ち点3を獲得した韓国は、共同開催