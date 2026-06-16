ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン、『シャッフルアイランド Season7』が7月7日（後9：00〜）より放送を開始する。今回、参加メンバーが発表された。【画像】『月とオオカミちゃん』メンバーなど… 『シャッフルアイランドSeason7』参加者『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“