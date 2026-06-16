タレントの田村淳が16日、都内で行われた『マジックザ・ギャザリングマーベルスーパー・ヒーローズ』発売PRイベントに出席した。【写真】“世界王者”相手にカードバトルをする田村淳『マジック・ザ・ギャザリング』との出会いについて、淳は「友達に勧められたのが最初です。カードバトルというものを、一番初めに手にしたのが『マジック・ザ・ギャザリング』でした。そこからハマって、ラジオ番組のひとつのコーナーを作