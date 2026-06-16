お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（68）が16日、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車であるトヨタ“名スポーツカー”との2ショットを公開した。【写真】枝豆愛車の“特別仕様車…”高級感ある仕上がりがたまらん『GR86』RZ “Ridge Green Limited”内外装全部見せ昨年来、SNSで「筑波サーキットでの走行会ハマっている」と明かしていた枝豆。この日は「れーしんぐどらいばーMY carで、いよいよ始動