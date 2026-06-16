沖縄を拠点に活動しているモデルでタレントの吉川ひなのが15日、自身のインスタグラムを更新。一緒に暮らす保護猫が無事に出産を終えたことを報告し、赤ちゃん猫を抱きしめた2ショット写真を公開した。【写真】「可愛い〜キュンキュンしちゃいます」「尊い」赤ちゃん猫を抱きしめる吉川ひなの吉川は7日の投稿で、「子どもたちが保護したネコさん、やっぱり妊娠していたー！ここ数日で、お腹がぐんぐん大きくなってきてさわると