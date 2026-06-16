◇MLB ドジャース-レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは2回にカイル・タッカー選手の3ランホームランで追いつきました。2回表までに0-3と劣勢になりますが、2回裏は先頭打者のムーキー・ベッツ選手がレフトに二塁打を放ってチャンスメーク。今季は不振に苦しみますが、直近3試合連続安打とします。続くマックス・マンシー選手がファースト強襲ヒットで、1、2塁にに好機が拡大。6番のタッカー選手は、ニック・マ