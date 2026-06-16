日本銀行はさきほど、金融政策決定会合で、政策金利を1.0％に引き上げることを決めました。1.0％になるのは、1995年以来31年ぶりの水準となります。日本銀行は15日から2日間にわたって開いた金融政策決定会合で、追加の利上げの是非について協議しました。会合には植田総裁が欠席のため、政策委員8人が参加し、8人中7人が賛成し政策金利を0.75％から1.0％に引き上げることを決めました。利上げが行われるのは去年12月以来で、政策