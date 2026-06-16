お笑い芸人、サツマカワRPG（35）が15日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（火曜深夜0時15分）に妻のタレントでか美ちゃん（35）とともにゲスト出演。セックスレスだと明かした。24年に結婚した2人は「夫婦のもめ事をジャッジ」のコーナーに登場。サツマカワは「男性としてありがたいなってあるじゃないですか」と前置きした上で「あの、セックスレスなんですよ」と告白。「原因は僕が断られてる。なので生殺し状態」と明