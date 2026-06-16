東京証券取引所16日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が前日終値を挟んで一進一退の展開となった。前日に3200円超上げて終値の最高値を更新した反動から、利益を確定させる売り注文が広がった。一方、人工知能（AI）や半導体の関連銘柄の一角は値上がりし、相場は方向感を欠いた。午前終値は前日終値比83円08銭安の6万9234円42銭。東証株価指数（TOPIX）は11.23ポイント安の3988.37。米国とイランの戦闘終結に向