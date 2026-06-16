名古屋大は16日までに、学園祭「名大祭」で自衛隊ブースの出展が中止された問題を巡り、ホームページ上で「関係各位、来場者に多大なご迷惑をおかけし、大学として心よりおわび申し上げる」とのコメントを発表した。15日付。名大祭期間中の13、14の両日、大学祭の妨害を予告するメールが届き、警備を強化したとも明らかにした。名大祭は名古屋市千種区の「東山キャンパス」で11〜14日に開かれた。自衛隊ブースは災害派遣活動を