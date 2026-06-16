国民民主党の玉木雄一郎代表は16日の定例会見で、立憲民主党の古賀千景参院議員が15日の参院決算委員会で、自衛隊をめぐり「経済的に厳しい子どもたちが行く」などと発言し、直後に発言を撤回した問題をめぐり、自衛隊員やその家族に対する「侮辱だ」と厳しい表現で非難した。同時に「自衛隊をたたけば平和主義なんだ、という古くさい安全保障観、国防観から、野党も抜けるべきだ」とも指摘した。古賀氏は15日の参院決算委員会で、