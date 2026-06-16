門をこじ開け建物に突入するのは、W杯の“マスコット”に扮したという2人組の男。鍵をこじ開けようとすると…頭の部分が外れてしまった。【映像】W杯マスコットが猛ダッシュで突入する瞬間（実際の様子）実はこの2人はペルーの捜査官。映像には、門が開くとそのまま全力疾走する様子が映っている。気を抜いていた麻薬密売人は捜査員によって拘束された。容疑者の自宅からは、コカインや関連器具、銃などが見つかり押収された