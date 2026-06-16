5人組ダンス＆ボーカルグループDa−iCEの花村想太が16日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にコメンテーターとして出演。SOTA HANAMURAとしてソロで活動している中での最新曲「Lose」を、番組の終盤にテレビで初めて披露した。現在はグループとの二刀流で活動している。歌う前にはフリーアナウンサ武田真一、南海キャンディーズ山里亮太のMC2人に、得意とする高音の出し方を伝授。「下に重心を持ってくるを意識」「高