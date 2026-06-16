犬が『短命になる』絶対NG行為５選 「この子とできる限り長く一緒にいたい」「健康的な状態で長生きしてほしい」と願う飼い主さんは多いでしょう。実は、毎日の生活習慣が犬の寿命へ影響を及ぼすことも少なくありません。 まずは、注意したい飼い主のタブー行動を見ていきましょう。 1.運動不足のまま放置する 犬にとって運動は、気分転換するための時間だけではありません。 筋力維持 肥満予防