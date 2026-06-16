オプテージは、MVNOサービス「mineo」からシャープ製Androidスマートフォン「AQUOS R11」を7月9日に発売する。価格は15万7344円。 「AQUOS R11」は、背面カメラ中央部に「アカリウム」という灯りが配置され、デザインが一新されたAndroidスマートフォン。「アカリウム」は、自然界の色合いに着想を得た8色が光る。 本体デザインは引き続き「miyake design」が監修し、カメラリング部