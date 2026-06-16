KDDIと沖縄セルラーは、公式アクセサリー「au +1 collection」から、シャープ製のスマートウォッチ「SHARP からだメイト Watch」とスマートリング「SHARP からだメイト Ring」を7月9日に発売する。auオンラインショップで取り扱われる。予約受付はすでに始まっている。 SHARP からだメイト Watch SHARP からだメイト Watchの価格は、5万9400円で、SHARP からだメイト Ringの価格は4万180