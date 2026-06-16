NTTドコモは16日、新型Androidスマートフォン「AQUOS R11 SH-51G」を7月上旬に発売すると発表し、予約の受け付けを開始した。価格は16万2470円。発売にあわせてポイント還元キャンペーンも実施する。 NTTドコモで取り扱われる「AQUOS R11 SH-51G」は、メモリー12GB／ストレージ256GBのモデル。チップセット（SoC）に「Snapdragon 8s Gen 4」を搭載する。価格は16万2470円。新規契約または他社か