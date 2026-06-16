ワールドカップデビューを果たした日本代表GKの鈴木彩艶は、イタリア・セリエAのパルマで活躍している。そのパルマでプレーした日本人選手は、鈴木が初めてではない。2001年から2003-04シーズン途中まで、元日本代表の中田英寿氏が在籍した。日本人選手で唯一のスクデット獲得を果たした中田氏だが、フランチェスコ・トッティとのポジション争いによる出場機会の問題などから、優勝したその夏にローマを退団。新天地にパルマ