現地６月15日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｇ組）で、イラン代表とニュージーランド代表がロサンゼルス・スタジアムで対戦した。キックオフから間もなくして、試合は動く。７分、ニュージーランドが先制する。シンの浮き球のパスをＣ・ウッドが胸で落とし、これをジャストがワントラップから右足シュートでネットに突き刺した。イランは反撃を試み、23分にはタレミが自陣中央からドリブルで持