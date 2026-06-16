長崎とベトナムの愛の物語「アニオー姫」の魅力を発信するプロジェクトが長崎市でスタートしました。 プロジェクトは日本の貿易商人・荒木 宗太郎とベトナム王女・アニオーの国を越えた愛の史実を広めようと企画されました。 長崎くんちで2人の婚礼をテーマにした演し物「御朱印船」が奉納される2030年に向け機運を高めます。 （ミュージカル「アニオー姫」プロジェクト 古