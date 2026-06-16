新潟市中央区の男（３０）が同市内の女性方に無断で小型カメラを設置し、性的な姿態を撮影していたという疑いで、６月１５日に逮捕されました。 警察によりますと、男は住居侵入の疑いで２０２６年５月に逮捕されており、その後、女性を無断で撮影した動画が確認されたということです。男は容疑を認めているそうです。