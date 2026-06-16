King & Princeの永瀬廉さんは6月15日、自身のInstagramを更新。「back numberさんのライブに行かせていただきました」と報告し、反響を呼んでいます。【写真】永瀬廉＆back numberの集合ショット「なんか照れてるw」永瀬さんは「back numberさんのライブに行かせていただきました」と報告し、人気バンド・back numberの3人との写真を公開。続けて「念願でした。最高です」「ご挨拶もさせていただいたのですが上手く話せなかっ