リーグ戦再開に向け、佐藤輝明をいかに抑えていくかにも他球団は注力していくことになる（C）産経新聞社鬼門の交流戦で阪神が今期も苦しんでいる。まだ残り2試合を残す中で16試合を5勝11敗。対ソフトバンクには同一カード3連敗を喫するなど、対パ・リーグに苦しい戦いを強いられている。【プロ野球解説】西武が交流戦優勝へ巨人に勝ち越し「巨人は目立つ牽制死」日本ハム”気になったのが…”ヤクルト「山野が打たれたあるミス&a