ストライプのパッケージでおなじみ、ジャパンフリトレー社の「マイクポップコーン」。その公式サイトで、ちょっと意外なアレンジレシピを見つけました。その名も「ポップコーン入り玉子サンド」。たまごサンドにポップコーンを混ぜるという、聞いただけでは味の想像がつかない組み合わせです。果たして本当においしいのか、実際に作って確かめてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■たまごサンドに砕