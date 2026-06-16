スウェーデン戦での惨敗からわずか24時間で更迭されたラムーシ監督(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）の初戦からわずか24時間での電撃的な更迭劇だった。現地時間6月15日、チュニジア・サッカー連盟はサブリ・ラムーシ監督の解任を正式発表。W杯に向けたチーム再建を託す形で今年1月に招聘されたばかりだったが、14日に行われたスウェーデン代表との大会初戦で1-5と惨敗。これを受けて前代未聞の大ナタが振られた。【