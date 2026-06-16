俳優の山本美月さんは6月15日、自身のInstagramを更新。子どもと、東京ディズニーリゾートを訪れたときの様子を公開しました。【写真】“サングラスかけてても美人”な山本美月「お子様とのツーショットほっこり」山本さんは「念願のトイストーリーホテル何年ぶり！？のランド」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの駐車場をバックに撮影したショットです。ジェシーの大きなオ