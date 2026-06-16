グローバル刃物メーカーの貝印は、昨年のRed Dot Design Awardを受賞した「旬Kagerou」シリーズから、新たに「シェフズ150mm」「マスターユーティリティ165mm」の2SKUを、6月15日に貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）」において順次販売を開始する。貝印の包丁ブランド「旬」は、日本の刃物づくりの技術を背景に、切れ味と美しいデザインを兼ね備えた包