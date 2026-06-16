ヨックモックは、ヨックモック東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO−CHE）」を6月19日から数量限定で発売する。ひんやり、サクッと。クッキーとシェイクを掛け合わせた「クーシェ」は、ヨックモックこだわりのくるっと巻いたラングドシャーの中に、バニラ味のオリジナルシェイクとザクザクのクランブルクッキーを入れた。カップを握ってラングドシャーを割ると、サクサクとした食感となめらかシェイクを