「リプトン 白桃烏龍ティーエード」森永乳業は、世界No.1のティーブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2025年））「リプトン」から、「リプトン 白桃烏龍ティーエード」を6月23日に期間限定で発売する。近年、お茶とフルーツを組み合せたドリンクの「ティーエード」が話題となっており、爽やかでフルーティーな味わいが新しいお茶の楽しみ方として