リンガーハットは、全国のとんかつ専門店「浜かつ」において、梅と青しそを巻いた爽やかな夏の人気商品〈梅しそ巻〉の3種類の御膳と、ランチタイム限定のメニューを、7月1日から期間限定で販売する。さらにさっぱりと食べられる、〈おろしポン酢〉を添えている。〈梅しそ巻〉は、ヒレ肉とバラ肉2種類の豚肉を重ね、和歌山産の紀州南高梅と青しそをまいた、夏にぴったりの爽やかな浜かつの人気商品になっている。〈梅しそ巻〉は単品