15日午後、玉名市で住宅など3棟が全焼し、更にもう1棟の一部が焼ける火事がありました。火事があったのは、玉名市中(なか)にある住宅です。15日午後3時40分頃、近くを通り掛かった人から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火は、およそ4時間後に消し止められましたが、2階建ての石原美保子さん81歳の住宅、198平方メートルほどを全焼しました。 この火事で、両隣の建物にも延焼し、それぞれが全焼したほか