テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編が14日、フジテレビ系で放送された。神の騎士団メンバーであるシャムロック聖（声：津田健次郎）、軍子宮（声：上坂すみれ）が本格的に登場し、ネットで話題になっている。【画像】シャンクスに激似の男！新キャラのシャムロック公開された場面カット神の騎士団はエルバフ編の重要キャラクターで、そのほかソマーズ聖役を安元洋貴、キリンガム聖役を立花慎之介が務めるこ