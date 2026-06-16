テレビ東京の元官邸キャップの名物記者、篠原裕明氏が16日までに自身のXを更新。国会で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」と発言した立憲民主党の古賀千景参院議員の言動を厳しく批判した。篠原氏は「きょうの立憲議員による自衛官やその家族、家庭を貶める発言はあまりに当事者を傷つけかねない発言である」と切り出すと。「何に軸足を置いて国会議員として活動しているのか。国会質疑の名の下に、どのような言葉でも許