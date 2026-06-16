日銀本店日銀は16日、金融政策決定会合を開き、物価や景気を調節する政策金利を現行の0.75％程度から1.0％程度に引き上げることを決めた。1995年以来31年ぶりの高水準だ。原油価格が高止まりする中、物価が想定以上に上昇する懸念に対応する。利上げは昨年12月以来、4会合ぶり。植田和男総裁は入院しており欠席した。浅田統一郎審議委員が引き上げに反対した。政策金利変更を総裁不在で決定するのは異例だ。内田真一副総裁が午