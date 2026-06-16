日銀は16日、金融政策決定会合で物価や景気を調節する政策金利を現行の0.75％程度から1.0％程度に引き上げることを決めた。1995年以来、31年ぶりの高水準だ。中東情勢悪化を背景に原油価格が高止まりし、物価が想定を大幅に超えて上昇する可能性があると判断した。利上げは昨年12月以来、4会合ぶり。