松本洋平文部科学相松本洋平文部科学相は16日の閣議後記者会見で、日本の主力ロケット「H3」6号機をJAXAが12日に打ち上げたことに関し「関係者の尽力に深く敬意を表したい。成功を追求し、実績を示して、信頼性を高めていきたい」と述べた。8月に準天頂衛星システムを構成する「みちびき7号機」をH3ロケット9号機で打ち上げる計画には「引き続き成功し、わが国の宇宙開発を進めていくとともに国際的な協力も進めていきたい」と