パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が16日にインスタグラムを更新。体重が減少したことを報告した。鎧塚氏は「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体重が落ちました」と打ち明け「59.7kg」と表示された体重計の写真をアップした。続けて「菓子作りの忙しさには慣れておりますが、最近は社内改革にも本格的に取り組んでおり、頭を使う日々が