日銀は政策金利を1％程度に引き上げる利上げを決定した。日銀は、16日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度から1％程度に引き上げることを決めた。利上げは、2025年12月以来で、1％の金利水準は31年ぶりとなる。中東情勢の影響で物価の上振れリスクが高まっていることを踏まえたとみられる。入院中の植田総裁に代わり内田副総裁が午後の会見に臨むが、今後の利上げの進め方についてどのような言及があるかに