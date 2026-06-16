お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に16日、出演。「赤い羽根共同募金」を巡る使途不明金について、「とんでもない悪事」と激怒した。この不祥事は、「赤い羽根共同募金」などを運営する北海道共同募金会（札幌市）で発生した。同会の瀬尾英生会長が15日、同市内で会見し、使途不明金が計約1億8000円に上ると明らかにした。同会の会計責任者である50代の男性事務