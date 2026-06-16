寝具の洗濯頻度については、家庭によって考え方が大きく異なります。2週間に1回洗っている人もいれば、毎週欠かさず洗う人もいるため、「うちは少ないのだろうか」と気になることもあるでしょう。 特にシーツや枕カバーは毎日肌に触れるため、衛生面を考えると洗濯回数を増やしたくなります。しかし、その一方で水道代や電気代などの負担も気になるところです。 そこで本記事では、寝具を2週間に1回洗う