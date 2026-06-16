2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。食生活部門の第1位は――。▼第1位一日大さじ2杯弱で腸を整え老化と認知症を予防…医師が｢古くから欧米で万能の効果アリ｣と勧める油▼第2位野菜炒め定食でも､からあげ定食でもない…医師が｢一見ヘルシーだがNG｣と言う"ランチの定番メニュー"▼第3位パンでも白米でもない…筑波大･脳疲労の第一人者が毎朝食べて効果を実感している"定番