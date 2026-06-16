【マインクラフト マスコット＆ビスケット】 7月 発売予定 価格：385円 バンダイは、食玩「マインクラフト マスコット＆ビスケット」を7月に発売する。価格は385円。 サンドボックスゲーム「マインクラフト」より、ボールチェーン付きマスコットがセットになったビスケットが登場。マスコットはドロップアイテム付きの豪華ダブルチャーム仕様となって