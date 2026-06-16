生産性を高めるには何をするといいか。日本デザイン代表の大坪拓摩さんは「『疲れたからやる』のではなく、『疲れる前にやる』と休む日を先に決めておくことで仕事のペース配分が可能になる。『休んでいる＝お金を稼げない』は間違っている」という――。※本稿は、大坪拓摩『自分で自分を育てる戦略書』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Iuliia Pilipeichenko※写真はイメージです - 写真＝iStock.co