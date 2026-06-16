○カブス5x−4ロッキーズ●＜現地時間6月15日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが本拠地カード初戦に逆転サヨナラ勝利。先発登板した今永昇太投手（32）は6回途中1失点という投球で勝敗付かず。鈴木誠也外野手（31）は「4番・指名打者」でフル出場し、2出塁を記録した。中4日でマウンドに上がった今永は前日に23得点を叩き出したロッキーズ打線と対峙。初回、先頭打者カストロに安打を許すも、続く2番フリーマン