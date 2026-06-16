格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデルSHIHOの娘、サランちゃんの急成長ぶりが話題を集めている。秋山は最近、自身のSNSを通じて「あんなに小さくて私の胸にすっぽり収まっていた子が、いつの間にかこんなに大きくなって卒業を迎えることになった」と長文のメッセージを投稿した。【写真】SHIHO、14歳娘に21億円の部屋をプレゼント!?続けて「健康に、明るく、美しく育ってくれたあなたに、パパはただただ